Meeles tuleb aga pidada, et riigikogu valimistel saavad märksa parema positsiooni need erakonnad, kes on kohalikus elus rohkem pildil, ning selge on, et ülesandeid on võimalik täita hästi ja halvasti. On meie kätes, kas saame volikogudesse inimesed, kes käivad niisama kätt tõstmas, või inimesed, kes loevad eelnõud süvenenult läbi. On meie kätes, kas see maja, kus me elame, on ilus, puhas ja soe ning aias õitsevad lilled või on see ligadi-logadi hurtsik, kus aeg-ajalt keeratakse elekter kinni ja toas on mingi veider hais. Tähtis on, et annaksime hääle ja just neile, kes on oma tubliduse, pühendumuse ja nutikusega silma jäänud.