«Võõrsil on alati mõnus võita, aga Klaipėdas oleme ennegi häid esitusi teinud – võib-olla meile see saal sobib. Tavaliselt on meil kohtumiste algus raske, aga täna saime suisa ideaalselt minema. Kiirelt tulnud edu andsime siiski veel kiiremini käest,» rääkis Viljandi HC peatreener Marko Koks pärast esimest mängu. «Võidu võti oli täna kindlasti meie kaitsetöö. Tegutsesime seal väga hästi ning tänu sellele saime ka palju kiireid ja lihtsaid väravaid. Teisel poolajal olime tähtsatel hetkedel vastasest kindlamad ja saime väärtusliku võidu.»