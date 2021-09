Koroonapiirangute viljad? Viljandi huvikoolidest kadus paari aastaga tuhat last

2019. aasta sügiseni näitas statistika, et huvikoolides käib järjest rohkem lapsi, aga siis saabus järsk langus. Nüüd kogub linnavalitsus statistilisi andmeid, et teha otsuseid tuleviku kohta. «Kas peame kärpima ja mida peame kärpima,» selgitas abilinnapea Jane Koitlepp.

Ta lisas, et andmeid kogutakse ka üldhariduse kohta. Näiteks annavad praegused teadmised alust arvata, et kui järgmisel sügisel suureneb Viljandis esimesse klassi minejate hulk 30–40 võrra, siis viie aasta pärast on lapsi praegusega võrreldes koguni saja võrra vähem.