Kolga-Jaani külje all paikneva Niilusoo raba kaitsjad on saanud olulise võidu: Tallinna halduskohtu otsus tühistab sellesse rappa turba­maardla rajamiseks antud load. Raba tuleviku üle pole vaidlus aga veel lõppenud, sest halduskohtu otsust saab edasi kaevata ning vaevalt, et maardlat rajada sooviv ettevõte Mikskaar selle võimaluse kasutamata jätab.