Janar Gröön – laia haardega võidujanune musklimees

Kulturismiga on ta tegelnud juba 25 aastat. 12. septembril ootab teda ees Soome mõõduvõtt, kus ta osaleb kahes kategoorias, ning pärast seda Itaalias «Mr. Olympia», mida korraldab igal aastal rahvusvaheline kulturismi ja fitnessi liit (The International Federation of Bodybuilding and Fitness, IFBB).