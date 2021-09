Järjekordne peatükk terviseameti ajaloos on joone alla saanud: peadirektor Üllar Lanno teatas eile oma tagasiastumisest. Nii mõnegi inimese õiglustunne on nüüd ilmselt rahuldatud, ehkki tuleb tunnistada, et kuulsa külmakadude kobarkäki eest jäi tõepoolest igasugune vastutus võtmata ja selgus majja loomata.