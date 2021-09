Teisalt tuleb tunnistada, et sellest pildist on üks väga oluline osa puudu. Nimelt ei ole võimalik Mulgi Häärberit millegagi võrrelda, sest sotsiaalkindlustusametist ei olnud Sakalal võimalik saada infot selle kohta, kui tihti niisuguseid auditeid tehakse ning millised on olnud nende tulemused. Võimalik, et Mulgi Häärberi töökorraldus ja tingimused ongi kui mitte tavalised, siis vähemalt mitte ennekuulmatud. Samuti ei ole võimalik hinnata seda, kui rasked need rikkumised õigupoolest on, sest ka seda kommenteeris amet napisõnaliselt: kõik ettekirjutused on vajalikud ja mõeldud täitmiseks. See on täiesti tõsi. Aga kui tavalised need rikkumised on?