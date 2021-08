Mitu prognoosi pakuvad üsna üksmeelselt, et esmaspäev juhatab nädala sisse sajuselt ning õhutemperatuur jääb hiljutisest kuumalainest kaugele maha.

Eesti ilmateenistuse andmeil on esmaspäev enamasti pilves, vaid Lääne-Eesti saartel võib olla üksikuid selgimisi. Tihe vihmasajuala levib Lõuna-Eestist põhja-kirde suunas, sadu on tugevam Pärnu–Tallinna mõttelisest joonest ida pool, kohati on võimalik äike.