Mõni aeg tagasi valitsenud kuumus on kadunud, samuti on Viljandis korduvalt sadanud vihma, viimati täna, võistluspäeva hommikul. Viljandi ilmajaama andmeil oli hommikul kell 11 õhusooja 18,6 kraadi.

Riigi ilmateenistuse andmeil on täna pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, on äikest, pärastlõunal lõuna poolt alates pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Edela- ja lõunatuul tugevneb kiiruseni 5–12, puhanguti on 15 meetrit sekundis. Sooja on 18–21, Lõuna-Eestis kuni 23 kraadi.