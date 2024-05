Veoautokross naaseb oma sünnikohta

Eestis harrastatav veoautokross on atraktiivne ja maailmas unikaalne autospordiala. Sellega hakati tegelema möödunud sajandi 50. aastate lõpus. Esimeste ametlike meistrivõistlusteni jõuti aga just Viljandimaal: 1967. aastal Holstre-Nõmme rajal. Esimeseks Eesti meistriks tuli Viljandi mees Tõnu Evert. Lisaks Evertile, kes oli mitmekordne Eesti ja kunagise Nõukogude Liidu meister, on veoautokrossiradadelt Viljandimaale kuulsust toonud näiteks ka Tõnu Kurro, Andres Särev, Johan Tõhk, Henn Sakkeus, Jüri Treumuth, Harry Sirkel, Rein Pomber, Aare Teder ja Olev Helü. Viimane Eesti meistrivõistluste medal tuli Viljandimaale aastal 2015, mil Andres Allik võitis klassis GAZ-53 hõbeda.