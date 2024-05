Juhtkiri Alarahastatuse lõputu ahastus

Haridusministri ametikoht on Eesti 200 päralt ning see erakond lubab meile juba valimistest saadik personaalset riiki. Seega võiks Eesti 200 ridadesse kuuluv haridusminister tükkis oma ministeeriumiga alustada näiteks sellest, et tegeleb personaalse kutseharidusega. Ehk siis läheneb igale kutsekoolile nii, et võtab arvesse selle eripärasid ja regionaalset tähtsust. Personaalse riigi kuvandiga ei taha mitte kuidagi kokku sobida suhtumine, et kõik kutsekoolid saavad raha samadel alustel, ilma et tehtaks erilist vahet, kas seal õpetatakse inimesi oma kätega müüri laduma, seinu plaatima ja puusepatööd tegema või koolitatakse distantsõppes juhiabisid ja raamatupidajaid.