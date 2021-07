Mäletatavasti oli mullune ümber Viljandi järve jooks kõike muud kui traditsiooniline ja koroonaviiruse piirangutest tingitud raskusi trotsides tuli korraldajatel vaeva näha, et see üldse toimuda saaks. 1. mai asemel joosti 1. augustil ning kahest stardist. Ebatraditsiooniliselt jätkub traditsioon ka tänavu, 92. ümber järve jooksul.

"See on ja jääb maikuu jooksuks, augustis jooksu korraldamine on hädaabi," ütles järvejooksu korraldustoimkonna juht Mati Jürisson küsimuse peale, kas võistluse augustisse nihutamisest hakkab kujunema traditsioon. "Pealegi seegi kord oli napikas: 2. augustist tulevad uued piirangud ja väljas tohib üritustel osaleda kuni 1500 inimest. Ju me olime selle ära teeninud, et jooks planeeritud kujul toimuda saaks."