Peame eelarve seisu parandama ja me ei pea olema kõikide edetabelite tipus

Muidugi võib uskuda parun von Münchhauseni jutte. Võib uskuda, et Eesti riigi rahaasju saab korda teha makse alandades ja toetusi suurendades. Võib rääkida sellest, et tuleb võtta üksnes jõukamatelt, et kõikidele jagada. Võib väita, et ühekordne tulu või kulukärbe päästab asja. Seda kõike ei saa keelata. Küll võib aga küsida, kas ikka peab end narriks tegema ja rumalusi uskuma.