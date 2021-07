Toidukapi projekti eestvedaja Greete Paaskivi rääkis, et toidukapp läks folgi ajal tööle üle ootuste hästi ning äraviskamisest päästeti terve hulk söögikraami. Näiteks jäi ühel päeval folgitiimi toitlustamisest üle kolm kastitäit toitu. Kõik see viidi toidukappi ning hommikuks oli kapp tühi. Ainus mure oli, kust leida piisaval arvul keeratava kaanega purke, et nõudlust rahuldada.