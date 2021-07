Märjad käpad aitavad kuivale ehk Puru ja Banditiga Võrtsjärves

Need njuufaundlandid on Lõuna-Eesti veepäästekoerte rühma Märjad Käpad täieõiguslikud liikmed. Mõlemad on küll veel noored ja õpipoisi staatuses – Purul on käsil teine, Banditil esimene hooaeg –, aga nad osalevad agaralt rühma treeningutel Nõo paisjärvel ning vabadel päevadel teevad käpad märjaks ka koduses Võrtsjärves.