Sa mõtled kindlasti, miks mul nii kaua aega võttis, et sinuga otse suhelda, aga ma tahtsin enne veidi uue kodulinnaga kohaneda ja tutvust sobitada. Nii on lihtsalt viisakas. Oleksin võib-olla kauemgi oodanud, aga et minu tagasihoidliku kuju ümber on viimane pool aastat käinud suuremat sorti tants ja trall, siis otsustasin mõnest asjast nüüd avalikult kõnelda.