«Selle teema osas on meil kokkulepe, et otsused tehakse konsensuslikult,» selgitas Reformierakonna saadikurühma juht Tiit Jürmann. Tema hinnangul oleks kavandatud 28 protsendi suurune palgatõus eraettevõtluses täiesti mõeldamatu, aga et linnapea ametipalka tõstetakse kõige enam kord nelja aasta järel ning nelja aasta eest seoti see mõtteliselt riigikogulase palgaga, mis nüüd kerkis 4500 euroni, siis selline ettepanek tehti.