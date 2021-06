Viljandi linnavalitsuse teatel on kümme pinki valmistatud 2016. aastal Uuelt tänavalt langetatud ebatsuugadest. Andres Ansper osaühingust Päikesepuu tegi pinkide jaoks joonised ning valmistas ette puitosad ja monteeris need kokku. Pinkidel on graniidist jalad, mis lõigati osaühingus Monument.

«Minu arvates oli see ainuõige otsus, et varem linnatänava ääres kasvanud puud tulevad osaliselt linnaruumi tagasi, nüüd juba uues kuues,» lausus Kangilaski. «Pealegi on Uueveski piirkonnas seni pinkidest puudus olnud. Kui käisime hiljuti neile asukohta valimas, kohtusin ühe prouaga, kes oli uudise üle väga õnnelik. Ta ütles, et käib seal sageli jalutamas ega jõua pinke ära oodata.»