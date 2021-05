Praegune reovee koroonaviiruse sisaldus on võrreldav veebruari alguse omaga. Reoveeuuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul tähendab see, et üldine viiruse kontsentratsioon on saavutanud teatud stabiilsuse, kuid on ikka veel üsna suur.