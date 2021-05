Sportlased soovivad lisaks sellele, et maja oleks remonditud, ka seda, et neil oleks nii endile kui ka pealtvaatajatele rohkem ruumi ning tahavad saali avardamiseks lammutada spordihoone ühe seina. Muinsuskaitsjad vaatavad asja aga hoopis teise nurga alt ning kui avaram ruum tähendab seda, et tuleb lammutada nende arvates kaitset vääriv sein, siis annavadki nad ikka ja jälle eitava vastuse.