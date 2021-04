Viljandi abilinnapea Kalvi Märtini selgitusel oli puu esialgu plaanis alles jätta, kuid et see linna haljastusspetsialisti arvates oleks paari aasta jooksul niikuinii hingusele läinud, võeti siiski maha. Seega tekkis juurde plaaditavat ala ning oli valida, kas jätta see ala pinkideta või leida nende soetamiseks summa Jakobsoni kooli eelarvest. «Kool leidis, et mõistlik on pingid panna. Kui oleks panemata jätnud, siis oleks maksumus alla 30 000 euro jäänud,» rääkis Märtin.