Tegelikult ei ole sool siin mingit tähtsust. Oluline on inimlikkus. Aga kuna EKRE armastab rõhutada traditsioonilisi soorolle ning Järva- ja Viljandimaalt parlamenti valitud Kalle Grünthal astus ise selgelt seksistlikule rajale, kasutades riigikogu infotunnis tööaega selleks, et peaminister Kaja Kallaselt muiates küsida "Kust sa, lilleke, siia said?", võtan korraks sõnal sabast kinni ja tuletan meelde, mida tõelised mehed ei tee.