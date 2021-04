Veiksaar selgitas, et haiglasse oli helistanud Saaremaa vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Käthe Pihlak ja oli öelnud, et aasta tagasi kevadel, kui saarlased olid hädas, aitasid neid mandri inimesed, nüüd on nende kord mandri inimesi aidata. "See oli südamlik põhjendus. Järgmisel päeval oli kast kohal, viisin koroonaosakonda," rääkis Veiksaar.