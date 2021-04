Ilmselt see ongi raamatukese peamine viga, et see paneb igal juhul muigama. Iseenesest on see muidugi vajalik ning tulevikku silmas pidades (vaevalt et praegune pandeemia viimaseks jääb) on see kahtlemata üks kivike vundamendis, mida võiks nimetada näiteks kriisimeditsiiniks. Samas tundub see üsna uhkelt esitletud vihik hambutu.