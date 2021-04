Neli finaalturniirile pääsevat meeskonda on juba selged, kuid poolfinaali asetuse tarvis tuleb kohad veel välja selgitada. Ainsa Eesti klubina nelja hulka edenenud Põlva Serviti sõidab külla Alytuse Varsa-Stronglasasele ja Vilniuse VHC Šviesale.

Põhiturniiri võidu tagas sel nädalal Šviesa, sest sai koroonaviiruse küüsi langenud SK Tapa/N.R. Energylt loobumisvõidu ning on nüüd 38 punktiga püüdmatu. Servitil on 33, Varsa-Stronglasasel 32 ja Dragūnasel 31 punkti. Ülejäänud Eesti tiimid paiknevad kohtadel kuuendast kaheksandani: Viljandi HC-l ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil on 24 ning SK Tapal 20 punkti.