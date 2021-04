Kolga-Jaanist pärit Tarmo Piir on tõeline maailmakodanik, kes on pudeleid loopinud Austraalia, Hispaania, Ameerika ja Norra peenemates kokteilibaarides. Otsa tegi ta siiski lahti kodumaal. Nimelt õppis ta Tartu ülikoolis ajalugu ning raha teenimiseks hakkas ta magistriõpingute kõrvalt baarmenitööd tegema. See pisik jäigi sisse.

«Kaks aastat olin sellisel režiimil, et päeval käisin loengutes ja arhiivis ning öösiti rabasin ööklubis. Pean tunnistama, et mulle hakkas see amet kohe meeldima,» kõneleb Piir, kes praeguseks on teisel pool letti seisnud juba 12 aastat.