Viljandi haigla lisas koroonaosakonda paarkümmend voodit

Erakorralise meditsiini vanemarsti Triinu Russki sõnul on praegu avatud üks koroonaosakond, aga haiglal on võimalik avada teinegi osakond. Selleks peab korralduse andma Lõuna-Eesti meditsiinistaap. «Teise osakonda hakkame haigeid paigutama siis, kui esimene on täitunud kahe kolmandiku ulatuses,» selgitas Russki.