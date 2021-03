Tellijale

Hinnad löövad üha uusi rekordeid ning pannud paljusid küsima, kas see on buum või lausa mull. Sakala vestles Viljandimaa kinnisvaramaakleri Mario Karroga ja küsis, mis pilguga tuleks olukorda vaadata.

Mario Karro, kinnisvaramaaklerina olete oludega kindlasti hästi kursis. Kõrvaltvaatajale tundub, et kinnisvaraturg on praegu väga kuum. Mis seis on Viljandimaal?

Noh, ütleme nii, et kui te tahaksite kinnisvaraturust ja ka Viljandi turust rääkivale artiklile head löövat pealkirja panna, siis võiks see olla näiteks "Kinnisvaraturul valitseb paanika". See ei oleks ausalt öeldes väga ülepaisutatud.