MM-i VALIKTSÜKKEL ⟩ Üks positiivne koroonaproov muutis koosseisu tundmatuseni

Eesti meeste jalgpallikoondis alustab täna kell 21.45 maailmameistrivõistluste valiktsüklit Poolas, võõrustades Lublin Arenal Tšehhi koondist. Koroonaviirus on rahvuskoondisele mängu planeerimise ajal mitu kaigast kodaratesse visanud, alustades mängu viimisest Poola ja lõpetades sellega, et meeskonnasisene positiivne koroonaproov muutis koosseisu algsest tundmatuseni. See ühtlasi tähendab ka seda, et Viljandist pärit Karol Metsa ja Joonas Tamme tolles mängus ei näe.