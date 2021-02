Talle valmistas oma sõnul enim rõõmu see, et kõige rohkem osalejaid oli just kõige nooremates vanuseklassides. «Ootan ja loodan muidugi, et kauni talve valguses tuleb järgmistele etappidele veelgi enam suusatajaid. Elu on näidanud, et lume ja heade tingimuste korral on suusarajad rahvast täis.»