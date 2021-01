Jaak Joalale püstitatud mälestussammas on viimastel nädalatel põhjustanud ohtralt poleemikat. Ka minule ei meeldi see kuju eriti. Usun, et selle autoril Mati Karminil on palju õnnestunumaid töid. Algul olin arvamusel, et sellist monumenti ei tohiks üldse Viljandisse püstitada, aga ajapikku on mu arvamus muutunud.