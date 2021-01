125 000 eurot aia ja selle rajatiste ehitamiseks ei tundu tegelikult sugugi palju, kui arvestada, mis selle eest vastu saab: eakatel on eluõhtul mugavam ja huvitavam ning ka nende lähedastel on hing rohkem rahul. Eriti kui mõelda, et uus aed on ka dementsete eakate jaoks parem ning suvel saab tervisliku päikesevalguse käes istuda. Viiratsi hooldekodu elanikel on nüüd palju suurem põhjus kevadet oodata ja sellest on hea meel.