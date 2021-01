Nagu seisab linnavalitsuse pressiteates, on Viljandis pärast kõnealuse toetuse kasutamist omaniku vajadustega sobivaks kohandatud 55 puudega inimese kodu.

Abilinnapea Janika Gedvili sõnul korraldab linnavalitsus ehitusspetsialistiga kodu ülevaatuse, et koos omanikuga parim lahendus ning ehitaja leida. «Oluline on, et inimene ei pea ise hakkama tööde tegijat otsima,» lausus ta.