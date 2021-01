«Eesti naiste meistriliigas on kõik vastased meie jaoks tugevad. Iga mäng on maksimaalne pingutus, et vastupanu osutada ja mitte lasta endast üle sõita. Vahel tuleb päris hästi välja ning suudame ka ise mängu ehitada ja ohtlikke olukordi luua. Sellised hetked on meie jaoks omamoodi väikese võidu moodi ja samm lähemale parema tulemuseni,» rääkis Fuuriate treener Ragnar Soo ning lisas: «Eelmisel nädalavahetusel olid meil vastas kaks kõige tugevamat naiskonda.»