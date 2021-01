Viljandi spordikooli treener Rain Aleksandrov tutvustas maadlejate uusi ruume. "Siin on ruumi ja õhku," lausus ta rõõmsalt. FOTO: Elmo Riig

"Ohoo, siin on ju värske värvi lõhn!" hüüatasin uutesse ruumidesse kolinud Tuleviku maadlusklubi saali astudes. Aga treener Rain Aleksandrov teatas: "Ei-ei, see on uue mati lõhn."