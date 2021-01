Viljandimaale tuli ööpäevaga juurde 14 nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proovivastuseid, 328, Harjumaale. 280 neist haigusjuhtudest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 594,89 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust on 11,9 protsenti.

16. jaanuari hommikuse seisuga viibib haiglas 385 COVID-19 patsienti. Intensiivravi vajab nendest 44 ja neist omakorda on juhitaval hingamisel 27.

Ööpäeva jooksul suri 4 koroonaviirusega nakatunud inimest: 81-, 79-, 61- ja 38-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 320 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 1989 COVID-19 haigusjuhtumit 1951 inimesega.

16. jaanuari seisuga on tervenenud 26 225 inimest. Neist 19 337 inimese (73,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 6888 inimese (26,3%) puhul on positiivsest vastusest möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.