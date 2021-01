Holstre-Pollis huugavad lumekahurid

Katrin ja Lauri Liivat elavad Tallinnas, aga olid nüüd koos kahe lapsega tulnud naise vanematekoju Kärstnasse ning sealt ei olnud pikk tee Holstre-Poll lustima. "Tallinnas on paljud meelelahutuskohad suletud, Viljandimaal on praegu lahedam," sõnas Lauri Liivat. Perekond sai endale suusad alla peamajast laenutusest ning seejärel tuiskasid üheskoos rajale.

Seal oli juba suusarõõme nautimas Valter Nõmmik. Habemik ütles, et suusatada on mõnus. "See on mul tänavu alguse asi, mõtlesin, et proovin, sel talvel ei olnud enne suuski alla saanud," sõnas ta.