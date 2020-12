Spordi- ja kultuuritoimetused teevad kokkuvõtteid ja vaatavad minevikku, juhtkirjas tahaks pigem vaadata tulevikku, seda eriti uue aasta lävepakul. Lisaks murele ja piirangutele on viimasel ajal pead kergitanud ka lootus: vaktsiine mitte enam ei tehta, vaid need on olemas ning töö nendega käib edasi. Alanud on maailma suurim vaktsineerimiskampaania ning kui seni oleme saanud harjutada käte pesemist ja teiste inimeste pelgamist, siis nüüd saavad riigid harjutada enneolematut logistikat, kuidas toimetada kõigi soovijateni kaks doosi vaktsiini. Eilseks oli esimese vaktsiinidoosi maailmas kätte saanud rohkem kui viis miljonit inimest, mis on suur hulk, aga maailma rahvaarvu arvestades siiski veel pisike piisk.