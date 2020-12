Ööpäevaga tuvastati Viljandimaal viis uut nakatumist

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proovitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 358 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 275 on Tallinnas.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 470. Sama näitaja Viljandimaal on 149,5. Riigi suurim haigustumusnäitaja on Ida-Virumaal, 1053,9.