Viljandi haigla esimene koroonapatsient pääses esmaspäeval koju

Viljandi haiglahoones seati koroonapatsientidele 14 voodikohaga osakond valmis novembri lõpus. Eelmisel nädalal jõudis sinna esimene patsient ning esmaspäeval lubati ta kodusele ravile. Haiglajuht Priit Tampere avaldas veendumust, et lähipäevil on sinna taas COVID-19 haigeid ­oodata. Haigla valmistub ka voodikohtade hulka suurendama.

Viljandi haigla ravijuht Mart Kull rääkis novembri lõpus, et haiglas on neli intensiivravivoodit, kuhu on võimalik panna juhitavat hingamist vajavaid patsiente. Paljud patsiendid vajavad küll haiglaravi, aga saavad hakkama juhitaval hingamisel olemiseta, seega on Viljandi haigla kokku valmis hoolitsema kuni saja koroonapatsiendi eest.