Lõhkenud veetoru jättis veeta üheksa suurt elumaja ja lasteaia

«Hommik oli väga ärev,» tunnistas Krõllipesa lasteaia direktor Margit Suurmets.

Kiirelt suudeti Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti abil hankida suur tsisternauto, kust saab vett WC-de tarbeks. Joogivesi toodi kohale kanistritega ning et toidunõusid pesta ei saa, kasutatakse esmaspäeval ühekorranõusid.

Süüa Krõllipesa lasteaia Mängupesa õppehoones ei tehta, selle toob toitlustaja nagu tavaliselt kohale termostega. «Saime lapsed hommikul ikkagi vastu võtta,» rõõmustas Suurmets.

Lasteaiale toodi vesi tsisternautoga. FOTO: Marko Saarm

Aktsiaseltsi Viljandi Veevärk juhataja Toomas Porro sõnul on purunenud veetoru ning selle parandamiseks tuleb avariikoht lahti kaevata. Esialgse prognoosi kohaselt suudetakse joogivesi elanikele tagasi anda esmaspäeval kell 16-ks.

1980. aastate algupoolel maha pandud malmtoru ei kuulu küll Viljandi veesüsteemi magistraaltorude sekka, kuid sellest saab vett kümme suurt hoonet. «Nõukogude ajal ei rajatud trassile eriti sulgemiskraane,» nentis Porro ja lisas, et kui need oleksid olemas, siis oleks võimalik lekkekoht niimoodi eraldada, et vaid üks maja jääks veeta.

Porro sõnul ei ole 35–40 aastat maa sees olnud malmtoru sugugi vana, kuid nõukogude ajal oli selle paigaldamise kvaliteet üsna kehv. «Kesklinnas vahetasime välja malmtorusid, mis olid üle saja aasta vanad. Malmtoru on hea, aga see peab olema hästi paigaldatud, et ei tekiks pingeid,» selgitas Porro.

Paraku selgus paar aastat tagasi samas piirkonnas tehtud sajuveetorustiku paigaldamise ajal, et seda veetoru ei ole paika pandud ehitusnormidele vastavalt.