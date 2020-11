Midagi pole teha – viirus võib varitseda kõikjal, ka väga vähe tõenäolistes kohtades. Kui kolm kaheksast viimastel päevadel Viljandimaale lisandunud nakatunust on saanud haiguse välismaalt, siis ülejäänute puhul on terviseamet enamasti märkinud, et nende viirusega kokkupuutumise koht on selgitamisel. See tähendab, et pole võimalik jõuda ka teiste kontaktideni ja neid isoleerida.