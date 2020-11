Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder on korduvalt öelnud, et ajakirjandus ei peaks pöörama tähelepanu sellele, mida EKRE liidrid Mart ja Martin Helme ühe regionaalraadio jututunnis räägivad. Sel pühapäeval pruukis Mart Helme saates aga nii kangeid sõnu, et lisaks Eesti ajakirjandusele ei saanud neist mööda vaadata Washington Post ega isegi mitte Seeder ise.