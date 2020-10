Intervjuu ⟩ Helir-Valdor Seeder: praeguses koalitsioonis oleme valdavalt just nimelt meie terve mõistuse ja tasakaalu hoidjad

Lisaks lausus Seeder, et ministrite Mart ja Martin Helme väljaütlemistele ei maksaks eriti tähelepanu pöörata ega nende öeldut üle võimendada. Seekordse pahameeletormi vallandas EKRE siseminister Mart Helme, öeldes Saksa väljaandele Deutsche Welle antud venekeelses intervjuus, et homod võiks joosta Rootsi. President ja opositsioonipoliitikud leidsid seepeale, et Mart Helme ministriametisse ei sobi.