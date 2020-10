Üsna suur osa Viljandist on ehitatud ja planeeritud ajal, kui autosid kas polnud veel üldse või olid need luksusesemed, mida sugugi igal perel polnud. Nõukogude Liidu ajal ehitatud mitmekorruseliste paneelelamute ette kavandatud parkimisalad olid tollases mõistes väga avarad ning ruumipuudust polnud. Aeg on aga edasi läinud ning autost on saanud üsna taskukohane tarbeese, mida nii mõneski peres on mitu.