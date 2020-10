NAGU KÕIK ülejäänud viljandlased, võisid ka linnavolikogu opositsiooni liikmed lugeda 13. oktoobri Sakalast uudist «Jaak Joalat hakkab pargis meenutama tema laule esitav mälestussammas». Asjaolu, et Jaak Joala sündis Viljandis, on omamoodi õnn, mistõttu tema mälestuse jäädvustamine meie kodulinnas on tänuväärt mõte. Ka idee autorite pakutud asukoht on selleks sobilik.