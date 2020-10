Ka Eesti meedias on seriaali üle juba omajagu mõtteid vahetatud. On neid, kes pole rahul niisuguse ajakirjandusliku käsitlusega, aga ka neid, kes on pahased, et üks või teine allikas on liiga vähe sõna saanud. Mina ei võtnud sarja süvateadusliku uurimismaterjalina, vaid käsitlusena, mis mõneti meelelahutuslikus võtmes juhib tähelepanu paljusid inimesi aastaid vaevanud küsimustele.