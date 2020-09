GALERII ⟩ Koolijuht soovitab maale elama asujatele eralennukit

Kohtla-Järve riigigümnaasiumi juhtiv Agur istub hommikul Pollis enda loodud lennuväljal oma väikelennukisse ning tund pärast õhkutõusmist maandub maanteed pidi 230 kilomeetri kaugusel asuval põllul Voka ja Toila vahel. Kui tuul on soodne kulub sõiduks isegi natuke vähem kui tund, kui tuulega ei vea, tuleb sõita pisut üle tunni. Seejuures nentis Agur, et tal on üsna aeglane lennuk.