Põhja-Sakalast saab sellel nädalavahetusel laadavald

Laupäeval on Kõpu külastuskeskuse platsil Kõpu sügislaat ja perepäev, kus lisaks kauplemisele maitstakse hoidiseid, toimub õnneloos, kohal on Uue-Kulli talu väikesed loomad ning head ja paremat pakub Kõpu naisseltsi kohvik.

Pühapäev on suuremate laatade päralt. Võhmas tuleb mittetulundusühingu Võhma aiandusseltsi Kanarbik eestvedamisel XI "Võhma juurikas" ning Suure-Jaanis X sügislaat. "Võhma juurikale" oodatakse kõiki aiagurmaane, sest traditsiooniliselt on kohal parimad taimekasvatajad lähedalt ja kaugemalt.

Suure-Jaani sügislaat on kujunenud mõnusaks talvevarude täiendamise paigaks, kus on kohaliku toodangu müüjad ning mõnus laadamelu kultuuriprogrammi saatel. Sellel aastal on laadavedur Gaute Kivistik ning kavas on ka "Eesti mäng". Muusikalisi elamusi pakuvad Kännu Brass, legendaarne kultuurimajabänd Hades ning selle aasta laatade vaieldamatu lemmik Väliharf. Laada avasõnad ütleb värske vallavanem Jaanus Rahula, keda ülejäänud päeva jooksul võib liikumas näha hoopis teises ametis, kuid see, millises, jääb üllatuseks.