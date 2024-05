VMT Tehastest saadeti esimesed sillatükid Pärnu poole teele. Seesugune, kaare algusosaga tükk on üks suuremaid: 46 tonni raske ja ligi 29 meetrit pikk.

Esmaspäeva hommikul sätiti Viljandis VMT Tehastes valminud 46-tonnist Pärnu silla osa ülipikale haagisele, et see suvepealinna teele saata. Kõik tükid peavad kohal olema jaanipäevaks ning vedudega paralleelselt hakkab jõe ääres ehitusplatsil nende kokkumonteerimine, et juulis saaks silla paika tõsta.